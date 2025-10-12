Capturan a dos menores de edad, mejores amigas de adolescente de 15 años hallada sin vida

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en México sigue avanzando en las investigaciones detrás del feminicidio de Leyla Monserrath, la joven de 15 años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 25 de septiembre.

En un inesperado giro, las autoridades han acusado a dos adolescentes, de 13 y 15 años de edad, como las presuntas responsables directas del crimen. Inicialmente, las investigaciones se habían centrado en un adulto, quien fue encontrado sin vida días después; sin embargo, nuevas pruebas centraron la atención en las menores, que además eran las mejores amigas de Leyla.

De acuerdo con los resultados del dictamen forense, la causa de la muerte de la menor fue asfixia mecánica, un hecho que ha conmocionado a la comunidad del sector. El hallazgo de la participación de las involucradas fue posible gracias a un cateo realizado en la casa donde presuntamente ocurrieron los hechos, el cual permitió localizar el cuerpo.

Tras varias semanas de búsqueda, las autoridades dieron con las menores señaladas, que fueron capturadas mientras avanzan las investigaciones. Según medios locales y versiones extraoficiales, la causa del crimen habría sido una pelea por una relación sentimental.



Según señaló la Fiscalía de México a través de sus redes sociales: "La investigación científica permitió identificar y detener a dos probables responsables".

Encuentran cuerpo sin vida de joven de 15 años: autoridades investigan a sus dos mejores amigas

Aunque la familia de Leyla Monserrath ha exigido sanciones ejemplares ante la brutalidad de los hechos, realizando diferentes plantones y campañas, el sistema de justicia juvenil de México contempla penas menores en estos casos, teniendo en cuenta su edad.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer por completo el caso, la comunidad pide garantías de seguridad para las mujeres y campañas contra la violencia, teniendo en cuenta las crecientes cifras en dicho país.