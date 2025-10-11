Habla mamá de menor de 17 años que perdió la vida tras ataque de hombres

La desaparición de Lilia Alejandra García, hija de Norma Andrade, en Día del Amor y la Amistad, sigue dejando múltiples interrogantes. En Pepe y Chema Podcast, Andrade dio detalles del proceso judicial que ha llevado por justicia para su hija.

La joven, quien trabajaba 12 horas diarias en la industria maquiladora, salió de su casa en Ciudad Juárez, en México. Su madre, recordó con exactitud las últimas palabras de su hija: "Mamá ya me voy".

Alejandra entró a trabajar a las 7 de la mañana del 14 de febrero de 2001y su jornada terminaba a las 7 de la noche. La pista de su paradero se perdió precisamente cuando ella salió de la maquiladora, un detalle que, según la madre, las autoridades inicialmente se negaron a aceptar, presumiendo que la desaparición había ocurrido en el centro de la ciudad.

Alrededor de las 8:00 de la noche de ese miércoles, Norma notó la ausencia de su hija, quien usualmente ya estaba en la casa a esa hora. Preocupada, se dirigió a la parada, esperando por cerca de hora y media. Tras regresar a su casa, llamó a la maquiladora, donde el guardia le confirmó que Alejandra había salido "con todas sus compañeras normal".



"Nunca me imaginé realmente lo que estaba pasando, pensé que la habían podido haber detenido las autoridades por el toque de queda, pensé en mil cosas, más nunca realmente lo que estaba pasando. Las autoridades se negaron a recibir la denuncia por considerar que habían pasado muy pocas horas", relató.



El cuerpo de Alejandra fue localizado siete días después, en un lote baldío ubicado a tan solo 350 metros de la maquiladora donde trabajaba. El hallazgo fue realizado por una persona que estaba limpiando el lugar y alertó a las autoridades.

Aunque el cuerpo fue encontrado en ese momento, la necropsia indicó que Alejandra había sido asesinada apenas 24 horas antes del descubrimiento, lo que indica que fue mantenida en cautiverio durante seis días.

La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual, con el agresor colocado de frente a la víctima. Además, se confirmó que la joven presentaba marcas de haber estado esposada, con heridas similares a las que dejan las esposas de la policía.

Además, la mujer reveló que su hija tenía lesiones en sus partes intimas y rastros de semen de múltiples hombres. Según dijo Norma: "El cotejo de ADN reveló una coincidencia con el haplotipo de un exfuncionario de la Procuraduría, identificado como Castañedo Gas, quien fue asesinado en febrero de 2010".

Hasta ahora, el caso de su hija no ha sido resuelto y la mujer no se ha cansado de buscar justicia, "no solo por mi hija, sino por todas las mujeres que sufren violencia".