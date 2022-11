Carta democrática es constructiva, pero Venezuela se burla de América: Almagro

La Carta Democrática Interamericana (CDI) que la Organización de Estados Americanos (OEA) busca aplicar a Venezuela es un mecanismo "esencialmente constructivo" para una "dictadura" que se burla de la comunidad interamericana, dijo hoy su secretario general, Luis Almagro, en entrevista a La Diaria.



En este sentido, el secretario manifestó al medio de prensa uruguayo que la CDI se basa "en la mediación y buenos oficios" y que su aplicación no equivale a aplicar sanciones, sino que tiene como fin "construir democracia" y se llega a eso mediante el diálogo.



Asimismo, recordó que en 2002 el expresidente venezolano Hugo Chávez la solicitó.



"Las sanciones son el último recurso cuando un régimen, una dictadura, decide insistentemente burlarse de la comunidad interamericana", añadió.



Consultado sobre las dudas acerca de su imparcialidad respecto a la situación venezolana, Almagro señaló que siempre escuchó "a todas las partes", se documentó sobre cada hecho que ha informado y se definió como "absolutamente objetivo e imparcial".



Sobre este tema, argumentó que hizo dos informes referidos al conflicto del vecino país y el oficialismo, representado en su canciller, Delcy Rodríguez, nunca refutó "ni una línea, ni una frase" de esos documentos.



Respecto a la posición del organismo frente a la destitución de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el secretario general subrayó que fue la exmandataria quien decidió que el organismo no ejecute la CDI pese al ofrecimiento de la OEA y eso, según Almagro, fue una actitud "responsable y de respeto a las instituciones".



Por otra parte, Almagro se refirió a quienes opinan que él será responsable de una "eventual intervención" en Venezuela y lo consideró parte "del absoluto mundo de la fantasía" que es fundamentado por aquellos que pertenecen o son "afines al régimen".



"Obviamente, forma parte de una estrategia vender esa situación para tratar de ocultar la grave alteración del orden constitucional de Venezuela", agregó.



A su vez, expresó que él siempre defendió las ideas de la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA) y del expresidente uruguayo José Mujica y que se mantuvo "firme" en defender los principios que todos sus compañeros del sector al que pertenecía dentro del FA "decían defender".



Finalmente, destacó que si bien no mantiene contacto con todos sus excompañeros de sector, se encontró con Mujica en Cartagena (Colombia) y "fue un placer, como es siempre, escucharlo".