Blu Radio  / Mundo  / Celac convoca reunión urgente de cancilleres por presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Celac convoca reunión urgente de cancilleres por presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Los cancilleres analizarán las implicaciones de una posible acción militar, la cual, hasta ahora, Estados Unidos la ha definido como una gran operación contra el narcotráfico.

Canciller sobre despliegue de EE. UU. en mar Caribe.
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: agosto 31, 2025 08:50 p. m.

Los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunirán este lunes 1 de septiembre de manera extraordinaria en respuesta a recientes movimientos militares en el Caribe por parte de Estados Unidos, lo que para algunos podría no ser solo una operación antinarcóticos, sino una posible acción contra Nicolás Maduro y altos funcionarios de su administración en Venezuela.

“Los Estados miembros prevén abordar las inquietudes relacionadas con los recientes movimientos militares detectados en el Caribe”, dice la información oficial de Colombia que mantiene la presidencia pro témpore, en cabeza de la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio.

En el comunicado oficial se advierte que dichas acciones podrían tener “posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

Foto: AFP

El espacio, previsto para las 10:00 de la mañana, servirá para el “intercambio de puntos de vista y reflexiones”, enmarcado en el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados. El organismo reiteró su carácter como foro de unidad política y concertación entre los países de América Latina y el Caribe.

Según la convocatoria, se espera que el encuentro contribuya a fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación entre los gobiernos. La Presidencia Pro Témpore señaló que “los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas”.

La instancia regional recordó que América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz por consenso de los Estados miembros. En ese contexto, se indicó que la reunión busca “contribuir a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones concertadas en beneficio de toda la región”.

