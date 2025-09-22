En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cerca de 14 personas murieron en enfrentamiento en cárcel de Ecuador: disparos y explosiones

Cerca de 14 personas murieron en enfrentamiento en cárcel de Ecuador: disparos y explosiones

La Policía constató al llegar al lugar que había catorce personas fallecidas en uno de los pabellones, así como catorce más heridas y un número indeterminado de fugados.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Al menos catorce personas fallecieron e igual número resultaron heridas en un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, según información preliminar de la Policía.

El hecho violento ocurrió alrededor de las 02:00 hora local de este lunes (07:00 GMT) y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron inicialmente dos fuertes explosiones y luego varios disparos.

Según versiones de un policía, dadas a la prensa en los exteriores de la cárcel, guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia luego de escuchar los disparos en medio del enfrentamiento entre reos de dos pabellones. Un guardia recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido, dijo.

El uniformado añadió que los presos secuestraron a los policías, les quitaron las armas y los ataron de pies y manos.

Al llegar al lugar, la Policía constató que en uno de los pabellones había catorce personas fallecidas, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.

Además se han reportado catorce personas heridas y la fuga de un número aún indeterminado de reos, señaló el policía al anotar que se ha recapturado a unos doce presos en unas seis cuadras alrededor del centro penitenciario de la ciudad de Machala.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, luego de haber sido asesinados en su interior unos seiscientos reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 al país bajo el estado de "conflicto armado interno" y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.

Algunas cárceles, como la de Machala, están ahora bajo el control de la Policía.

El enfrentamiento en la cárcel de Machala ocurre en momentos en que las fuerzas del orden están concentradas en controlar la seguridad del país, tras el anuncio de un paro nacional, convocado por los indígenas, en contra del Gobierno por el alza del costo del diésel a raíz de la eliminación del subsidio a ese combustible.

Estos son los videos

