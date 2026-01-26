En vivo
Cerca de 17 muertos y más de 70 desaparecidos deja deslizamiento en India

Áreas residenciales fueron cubiertas de escombros y decenas de personas debieron evacuar sus casas.

Foto: captura de pantalla
Por: AFP
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

