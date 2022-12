Chavismo rechaza las nuevas sanciones de EE.UU. a funcionarios venezolanos

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, rechazó las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios del país caribeño, que se suman a las que han recibido otros oficialistas.



Las sanciones, que congelan los activos que estas personas puedan tener en EE.UU. y prohíben realizar transacciones financieras con ellos, se producen una semana después de que Estados Unidos incluyera en su "lista negra" internacional al presidente Nicolás Maduro.



Junto con el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), Adán Chávez, también han sido señalados Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la ANC y exfuncionarios de la llamada revolución bolivariana.



Asimismo, figuran la rectora electoral Tania D' Amelio y el comandante de la Unidad Especial de la Guardia Nacional Bolivariana en el Palacio Federal Legislativo, Bladimir Lugo, acusado de participar en la represión violenta de las marchas de manifestantes en Caracas.



"Rechazamos las ilícitas sanciones que pretenden amedrentar a los Constituyentes en su compromiso de defender al pueblo de Venezuela (...) Ninguna sanción imperial violatoria del Derecho Internacional va a impedir que los constituyentes acudan al llamado de la defensa de Venezuela", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.



Érika Farías, exgobernadora y exministra, reaccionó en la misma red social luego de conocerse las sanciones.



"Hoy intenta el imperio @USTreasury amedrentarnos con Sanciones sépanlo ni pacto ni entrega de la patria No podrán con nosotros @NicolasMaduro (...) Las sanciones y arremetidas del imperialismo Yankee nos ratifican que hemos optado x la acción correcta! La defensa de la patria!", escribió.



Entretanto, Francisco Ameliach, exgobernador de Carabobo (centro-norte), agregó: "No hay imperio que doblegue mis principios bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas. La Patria no se vende, se defiende".



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló en rueda de prensa que estas medidas adoptadas por EE.UU. no son contra la población venezolana sino con particulares que, consideran, deben responder a la Justicia.



"El presidente Maduro invistió esta Asamblea Constituyente ilegítima para reforzar aún más su dictadura, y continúa tensando su control sobre el país", subrayó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en una nota de prensa.



