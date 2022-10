Coca-Cola confirma que lanzará su primera bebida con alcohol

Coca-Cola se prepara para lanzar una bebida alcohólica en Japón, la primera en la historia de 125 años del gigante estadounidense fabricante de refrescos.



En una nota de preguntas/respuestas publicada en el sitio web del grupo, Jorge Garduno, presidente de las actividades japonesas, anunció que el fabricante de Fanta naranja experimentará comercialmente con una bebida en lata con alcohol.



Se producirá bajo el modelo de bebidas japonesas Chu-Hi, un cóctel vendido en lata y elaborado con un espirituoso local llamado Shochu y agregado de agua con gas aromatizada con limón. Habrá diferentes sabores (ciruela, fresa, lichia, kiwi ...) y el Shochu podría ser reemplazado por vodka.



La mayoría de los fabricantes de cerveza locales - Asahi, Kirin, Takara, Suntory - venden estas bebidas con un contenido de alcohol entre 3 y 9 grados y son particularmente populares entre los jóvenes y la clientela femenina.



"No habíamos tenido experiencia en bebidas bajas en alcohol, pero este es un ejemplo de que estamos explorando oportunidades fuera de nuestras áreas clave", aseguró Garduno.



El gerente no dijo cuándo se comercializará esta bebida ni cuál será su precio, excepto que esta primera bebida alcohólica de la multinacional solo se venderá en Japón.