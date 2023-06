Colombiana llegó ilegal a EE.UU., dio a luz y entró en coma: su familia enfrenta una pesadilla

María Ángel, embarazada de 7 meses, decidió emprender el sueño americano, pero su travesía hacia Estados Unidos tuvo un giro dramático, contó Noticias Caracol.

Su madre, Adriana Reyes, fue deportada a Colombia y ahora clama por ayuda para poder reunirse con su hija en esta difícil situación. Como muchos colombianos, Adriana y sus dos hijas tenían la ilusión de encontrar un mejor futuro en Estados Unidos. Sin embargo, el sueño se ha convertido en una pesadilla.

El 3 de mayo, las tres lograron llegar a México y se dirigieron a Ciudad Juárez, caminando durante más de 4 horas hasta llegar a El Paso, Texas. María Ángel, la hija mayor de Adriana, embarazada de 7 meses, decidió emprender esta arriesgada travesía sin conocer todas las dificultades que le esperaban. A pesar de todo, lograron tocar suelo estadounidense y se entregaron a las autoridades, pero fueron separadas de inmediato. Adriana fue llevada a un lugar junto a su hija menor de 13 años, mientras que María Ángel, con su bebé en el vientre, fue enviada a otro lugar.

Adriana y su hija menor estuvieron detenidas durante siete días sin poder comunicarse, sufriendo necesidades, mala alimentación y sin la posibilidad de bañarse. Finalmente, al octavo día, fueron deportadas en un vuelo a Colombia.

Sin embargo, María Ángel tuvo más suerte y fue liberada. Llegó sola a Chicago, a pocos días de dar a luz. Durante el trabajo de parto, hizo una videollamada a su madre, pero la comunicación se interrumpió debido a las convulsiones que experimentaba durante el parto. María fue diagnosticada con un extraño síndrome que la dejó en coma y sin ningún familiar para cuidar de su pequeña.

Lo que comenzó como un sueño se ha convertido en la peor pesadilla de esta familia.

En una entrevista con Noticias Caracol, Adriana Reyes, madre de María Ángel, expresó que el estado de salud de su hija "es delicado aún. Ayer abrió los ojos, pero está muy mal, en una condición delicada. Lo único que pido es que me ayuden, ella está desamparada, está sola con su bebé. No sé cómo está la bebé. Ayer me la mostraron en una videollamada, es una hermosa niña que necesita a su abuela".

Adriana también denunció el trato recibido por las autoridades internacionales, afirmando: "Fueron terribles con nosotras, pasamos siete días sin poder bañarnos ni siquiera los dientes. Siempre pedí comunicarme o hacer una llamada a Colombia y nunca me lo permitieron".

Actualmente, Adriana solicita ayuda para poder viajar a Estados Unidos y así acompañar a su hija y a su nieta.

