Cómo pedir reembolso de dinero extra en la visa: nuevas medidas lo permiten

Viajar a Estados Unidos será mucho más costoso el próximo año, ya que el Gobierno norteamericano aprobó un incremento en el valor de las visas no inmigrantes, como las de turismo o negocios (B-1 y B-2). Estas dejarán de costar 185 dólares para pasar a tener un precio de 435 dólares.

El aumento se debe a la denominada "tarifa de integridad", un cobro adicional de 250 dólares que funcionará como una especie de depósito reembolsable.

Con este cambio, el valor de la visa prácticamente se duplicará para las personas que deseen ingresar a Estados Unidos como turistas, estudiantes, trabajadores temporales o participantes en intercambios culturales. Sin embargo, para fortuna de muchos, la normativa permitirá recuperar ese dinero extra, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones.



Requisitos para el reembolso de la visa en Estados Unidos

Es importante aclarar que el dinero invertido en la visa como tal no es reembolsable. Únicamente se devolverá el monto correspondiente a la llamada "tarifa de integridad". Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que la devolución de los 250 dólares aplicará solo para quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Respetar el tiempo de estadía autorizado sin exceder el plazo otorgado.

No desempeñar actividades laborales ilegales en territorio estadounidense.

Abandonar el país dentro de los cinco días posteriores al vencimiento de la visa, o gestionar de manera legal una prórroga o cambio de estatus.

Si se incumple alguno de estos tres puntos, el viajero perderá el derecho al reembolso y el dinero será destinado directamente a las arcas estadounidenses.

Cómo funcionará la devolución de la tarifa de integridad

Aunque la normativa ya fue aprobada, todavía no se han definido varios detalles sobre la forma en que se entregará el reembolso. Se espera que entidades como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) o Inmigración y Control de Aduanas (ICE) participen en la verificación del cumplimiento de los requisitos para validar cada caso.

En principio, quienes cumplan con las condiciones de su visado podrán solicitar la devolución de la tarifa por el mismo medio de pago utilizado en el trámite inicial. Es decir, el monto se regresará a la tarjeta de crédito o débito que se haya usado al momento del pago.

La medida, que entrará en vigencia con el año fiscal 2026, ha generado preocupación en sectores relacionados con el turismo y la educación internacional, debido a que el incremento encarece el acceso a la visa, especialmente en países con monedas devaluadas frente al dólar. Aun así, para quienes viajan de manera legal y organizada, la posibilidad de recuperar los 250 dólares representa un alivio frente al fuerte aumento en el costo del trámite.