Condenan a dueño de perros que mataron a hombre de 53 años en Uruguay

La justicia uruguaya envió a la cárcel al dueño de los perros que mataron a una persona de 53 años en ese país. Fue condenado por homicidio culposo con prisión, aunque se desconoce cuánto tiempo deberá estar en prisión.



Julio Pintos, gerente de la Comisión de Tenencia Responsable, se refirió al tema diciendo que, “Este caso fue particular porque esos perros ya tenían varias denuncias por parte de los vecinos, esta persona no tenía una actitud responsable y tampoco tomaba las medidas pertinentes para evitar lo que pasó”, dijo.



Según el gerente, depende del tiempo de condena que le den a este hombre para saber si puede o no salir bajo fianza o pagar de otra manera a la justicia.



Finalmente, el experto contó que, tras el pronunciamiento, una sola protectora de animales se pronunció al respecto en contra de la condena.



