Condenan a mujer por el abuso y asesinato de menor de 12 años: así confesó

Un tribunal de París empezó a juzgar este viernes a una mujer por violar, torturar y matar en 2022 a una adolescente de 12 años, en un caso sin un móvil aparente que conmocionó Francia.

El asesinato de Lola causó una tormenta política en Francia, donde la ultraderecha y la derecha subrayaban que la acusada, Dahbia Benkired, era una argelina en situación irregular.

Al inicio del juicio, la mujer de 27 años pidió "perdón a toda la familia" de Lola. "Es horrible lo que hice. Lo lamento", aseguró en su primera declaración.

La madre y el hermano de la víctima, cuyo padre falleció en 2024, le pidieron poco antes que "dijera toda la verdad y nada más que la verdad, a toda Francia" y a la familia.



Los allegados de la joven portaban camisetas en las que se leía: "Fuiste el sol de nuestra vida, serás la estrella de nuestras noches", constató un periodista de AFP.

La última vez que fue vista la menor de 12 años. Foto: Redes sociales

Los hechos se remontan al 14 de octubre de 2022 en un edificio del noreste de París, donde los padres de Lola vivían y trabajaban como conserjes y la hermana de Benkired también residía.

Las imágenes de videovigilancia de la residencia mostraron a la acusada acercándose a la adolescente de 12 años, cuando esta regresaba de clase.

Benkired la obligó a acompañarla al apartamento de su hermana, donde la sometió a actos sexuales, la golpeó con tijeras y un cúter, y la asfixió con cinta adhesiva, según la investigación.

A continuación, metió el cadáver en un baúl y se dio a la fuga. Pese a que regresó al apartamento, fue finalmente detenida en casa de un amigo un día después.

El juicio, que se prolongará durante seis días, intentará despejar el principal punto sin resolver tres años y tres días después del asesinato: ¿Por qué lo hizo?

En un primer interrogatorio policial, mostró su enfado por el rechazo de la madre de Lola a darle un pase para desbloquear y usar los ascensores del edificio, donde vivía junto a su hermana.

A continuación, acusó a una expareja de ser el autor de los hechos. Los investigadores también indagaron sobre sus creencias relacionadas con la brujería, con base en búsquedas suyas en internet.