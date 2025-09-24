En vivo
Conductor atropelló a ladrones que buscaban asaltarlo y todo quedó grabado

Conductor atropelló a ladrones que buscaban asaltarlo y todo quedó grabado

Un conductor sorprendió a dos ladrones que intentaban asaltarlo y su reacción quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.

Conductor atropelló a ladrones que buscaban asaltarlo y todo quedó grabado
Cámaras de seguridad grabaron todo.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Un dramático video que circula en redes sociales muestra el instante en que un conductor frustró un asalto embistiendo a dos delincuentes.

La escena, captada por una cámara de seguridad, se viralizó en redes sociales y generó una oleada de comentarios entre quienes celebran la reacción del conductor y quienes piden prudencia frente al uso de la fuerza.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo 21 de septiembre, cerca de las 4:25 a.m., en el barrio Jardim Alcântara, municipio de São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con las autoridades, los dos sospechosos caminaban por la acera con bolsas de basura y uno de ellos se cubría con una cobija, aparentemente para no levantar sospechas y acercarse a su víctima.

Cuando un vehículo se aproximó, uno de los hombres sacó un arma y apuntó contra el conductor para obligarlo a detenerse. En lugar de frenar, el conductor aceleró y los arrolló de frente, lanzándolos contra la acera.

Aquí puede ver el video

En las imágenes se ve que uno de los asaltantes golpea su cabeza contra un macetón y muere de inmediato, mientras su cómplice huye a pie sin auxiliarlo.

Publicidad

La Policía Militar identificó al fallecido como Antoniel Duarte dos Santos, quien registraba antecedentes criminales. El segundo involucrado continúa prófugo, y hasta el momento tampoco se conoce la identidad del conductor, que abandonó el lugar tras el incidente.

La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que analiza el material de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Las autoridades mantienen las pesquisas para determinar si el automovilista podría enfrentar cargos o si su actuación será considerada legítima defensa.

