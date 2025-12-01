En vivo
Conductora de plataforma vivió momento de terror al ser embestida por el esposo de su pasajera

Conductora de plataforma vivió momento de terror al ser embestida por el esposo de su pasajera

En al menos cuatro ocasiones golpeó la parte trasera del carro, que terminó prácticamente destruida por el impacto.

Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

