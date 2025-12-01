Conductora de plataforma vivió momento de terror al ser embestida por el esposo de su pasajera

Una conductora de transporte por aplicación vivió un angustioso episodio en Vancouver, Canadá, cuando el esposo de su pasajera las persiguió y embistió repetidamente el vehículo en el que ambas se desplazaban. Gracias a la rápida reacción de la trabajadora, la mujer en riesgo logró ponerse a salvo, aunque el carro terminó severamente dañado.

Según confirmó la Policía de Vancouver, la pasajera había solicitado el servicio para intentar escapar de su pareja, quien, de acuerdo con la investigación preliminar, ya la seguía en otro vehículo. Al llegar al punto de recogida, la mujer subió apresuradamente al conductor y pidió a la conductora retirarse de inmediato.

Segundos después, el agresor alcanzó al vehículo de la aplicación y comenzó a embestirlo. En al menos cuatro ocasiones golpeó la parte trasera del carro, que terminó prácticamente destruida por el impacto.

Cámaras instaladas en el tablero del carro registraron los momentos más tensos. En el video se observa cómo ambas mujeres reaccionan al recibir los choques mientras el agresor intenta forzar la detención del vehículo. A pesar del peligro, la conductora mantuvo el control y evitó frenar.



Durante la huida, la trabajadora estuvo a punto de chocar contra un montículo de tierra de aproximadamente seis metros de largo que se encontraba en la vía, lo que pudo haber provocado un desenlace fatal. Aun así, logró maniobrar y perder de vista al atacante.

Dramatic video shows a rideshare driver in Vancouver, Washington, trying to escape while another driver chases them, ramming the car several times in what police called a violent domestic attack by the rider's husband. pic.twitter.com/UeE2HJFCSH — NTD News (@NTDNews) November 30, 2025

Una vez que consiguieron alejarse, la conductora se dirigió directamente a una estación policial. Allí, las autoridades brindaron protección a ambas mujeres. La conductora sufrió lesiones derivadas de los impactos y tuvo que ser trasladada a un hospital. Hasta el momento, no hay claridad sobre el estado físico de la pasajera, quien salió del lugar tras ponerse a salvo.

La Policía de Vancouver emitió un comunicado en el que destacó la actuación de la trabajadora de plataforma, calificando su comportamiento como un acto de “increíble valentía y rapidez mental” que evitó una posible tragedia.