¿Continuidad de Maduro está en riesgo? La diferencia de la actual crisis de las anteriores

Las recientes elecciones en Venezuela, en las que Nicolás Madurose proclamó ganador, han suscitado un intenso debate sobre la posibilidad de que su continuidad esté realmente en riesgo esta vez. Los panelistas y periodistas de Mañanas Blu, programa dirigido por Néstor Morales, analizaron las diferencias clave entre la actual crisis y las anteriores.

Uno de los puntos centrales del debate fue la amenaza explícita de Maduro a María Corina Machado, una figura prominente de la oposición.

"No se extrañe si comienzan a perseguir, no sólo a crear crisis diplomáticas con otros países, sino a perseguir a los pocos que quedan en libertad, María Corina entre ellos", señaló Felipe Zuleta.

Comparación con Juan Guaidó

La situación actual también fue comparada con la persecución de Juan Guaidó. Aunque Guaidó fue perseguido y tuvo que huir del país, la oposición actual cuenta con un apoyo más sólido.

“La diferencia es que ellos no tenían los votos que tiene ahorita la aposición. Para mí, la derrota de Maduro es sin precedentes”, mencionó Zuleta.

El papel de las Fuerzas Militares en la crisis de Venezuela

Un elemento crucial en esta crisis es el comportamiento de las fuerzas militares. "Las fuerzas militares en algún momento van a inclinar la balanza", se argumentó en el programa.

Mientras que la cúpula militar, representada por figuras como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha mostrado lealtad a Maduro, la base de los militares podría estar comenzando a cambiar de bando.

"Yo quiero saber si van a cumplir esas órdenes. No es Padrino y no es Maduro diciendo que las milicias y los comanditos y los comandos no es la cúpula, sino la base de la pirámide de los militares”, dijo Néstor Morales.

La reacción del pueblo chavista

Las recientes manifestaciones han demostrado un descontento generalizado entre la población venezolana, incluyendo aquellos que anteriormente apoyaban al chavismo.

“Honestamente, yo ayer vi unos videos en redes sociales, porque es lo único que hay en Venezuela para poder comunicarse con el mundo, de unos policías que en medio de las marchas se quitan los chalecos, se quitan los uniformes y empiezan a apoyar a la gente, pero son pocos. A mí me parece que así empiezan las llamas de las revoluciones que emanan del pueblo. Y yo sinceramente siento que la gente está muy molesta con el fraude. La gente que antes era chavista ahora está completamente en contra de Nicolás Maduro”, dijo María Consuelo Araújo.

Hay dos cosas, dos cosas. Uno, que las barriadas bajaron a Caracas, bajaron los cerros, que es uno de los mitos que ha crecido siempre aquí en Venezuela. Está pasando algo que es muy particular y es que, en el oriente, en el este de Caracas, que es una zona de habitantes de clase media alta, han estado muy prudentes y no han salido a manifestarse durante estas elecciones presidenciales. La gente está muy calmada a la espera de lo que suceda hoy. Seguramente habrá alguna protesta pacífica convocada por María Corina Machado, pero lo que vimos ayer era toda la gente de Petare, miles de personas humildes que decían nos cansamos, nos robaron las elecciones y queremos que respondan”, recordó Ricardo Ospina.

A pesar del optimismo de algunos panelistas sobre un posible cambio, hay quienes permanecen escépticos. "A mí me parece que tenemos un dictador que claramente va a reaccionar cómo reaccionan los dictadores cuando pierden el apoyo de su gente, que es con más represión", expresó Héctor Riveros.

Intervención Internacional

La intervención internacional también ha jugado un papel significativo en la actual crisis. Se mencionó que la oposición venezolana había recibido promesas de apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional, pero hasta el momento, estas intervenciones no han logrado garantizar un proceso electoral transparente.

"A la oposición venezolana le prometieron que esta vez, gracias a la intervención internacional de acuerdos que aparentemente habría logrado EEUU con Venezuela, con la mediación de países europeos y posiblemente también con la participación de Colombia a la oposición de alguna manera puede que no le hayan garantizado, pero si le prometieron que esta vez había una posibilidad y que el régimen iba a responder. Un régimen que hoy parece haber engañado a todos esos garantes internacionales. Yo me sumo al pesimismo. Mi apuesta, que sinceramente espero perder, espero aquí estar mañana, esta misma hora diciendo que ustedes tenían razón y yo perdí, es que Maduro no se cae, porque es que no veo cómo pueda caerse. Es que es un régimen que controla todos los factores de poder en el país. Tiene la plata, tiene militares", opinó Andrés Mejía

