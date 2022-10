Corea del Norte no confía en investigación malasia sobre muerte de Kim Jong-nam

"Han pasado siete días del incidente, pero no hay evidencias de la causa de la muerte; llegado a este punto, no podemos confiar en la investigación de la Policía malasia a pesar de que obtengan resultados. Esto solo incrementa las dudas de que podría haber otras manos detrás de la investigación", dijo Kang Chol.



El embajador, quien esta mañana fue convocado por el Ministerio de Exteriores malasio, también reclamó una investigación conjunta.



"Hay muchas preguntas y contradicciones sobre si fue un asesinato cometido por las mujeres sospechosas o si son sospechosos fabricados por la Policía para esconder la verdadera causa de la muerte", declaró el embajador.



La Policía de Malasia mantiene detenidas a dos mujeres, así como a un malasio y un norcoreano en relación con el supuesto asesinato, al tiempo que ha emitido órdenes de arresto contra otros cuatro norcoreanos, que según los medios locales salieron del país con destino a Pyongyang el mismo día del asesinato.



El pasado lunes, día 13, la víctima, que viajaba en posesión de un pasaporte diplomático bajo el nombre de Kim Chol, se disponía a abandonar Malasia cuando fue abordado en el aeropuerto de Kuala Lumpur por dos mujeres que supuestamente le rociaron la cara con un veneno.



Kim Jong-nam reclamó asistencia médica en el aeródromo y falleció de camino al hospital.



Los forense realizaron el miércoles la autopsia al cadáver para conocer la causa de la muerte al alegar que se produjo en "misteriosas circunstancias", pero todavía no han publicado los resultados.



El embajador norcoreano también acusó a Malasia de violar el derecho internacional por realizar sin permiso las pruebas.



Según el representante de Corea del Norte, Malasia está "retrasando la entrega" de los restos sin vida del primogénito del fallecido dictador norcoreano Kim Jong-il y hermano mayor del actual líder, Kim Jong-un, al solicitar hacer la prueba de ADN para corroborar la identidad, ya conocida mediante las huellas digitales.



Kim Jong-nam nació el 10 de mayo de 1971 en Pyongyang, de la relación entre el difunto dictador norcoreano Kim Jong-il y su primera concubina, la actriz Song Hye-rim.



En su día estuvo considerado como el mejor posicionado para suceder al padre al frente del régimen norcoreano, pero cayó en desgracia en 2001, cuando fue detenido en un aeropuerto de Tokio con un pasaporte dominicano falso que pretendía usar para entrar en Japón y supuestamente visitar el parque Disneyland.



Ha pasado los últimos años autoexiliado en China, desde donde atrajo la atención internacional al criticar el régimen norcoreano y su sistema de sucesión.