Corea del Norte no muestra "ningún indicio de interés" en conversaciones: EE.UU.

El Departamento de Estado estadounidense dijo este sábado que, a pesar de los canales abiertos con Corea del Norte, el régimen de Pyongyang no ha mostrado ningún indicio de interés por llevar a cabo conversaciones sobre desnuclearización.



"A pesar de la garantía de que Estados Unidos no está interesado en promover el colapso del actual régimen, pretendiendo un cambio del régimen, acelerando la reunificación de la península o movilizando fuerzas al norte de la DMZ (la zona desmilitarizada, en la frontera entre las dos Coreas), los oficiales norcoreanos no han mostrado ningún indicio de interés o de estar dispuestos a conversaciones sobre la desnuclearización", dijo la portavoz del Departamento Heather Nauert en un comunicado.



