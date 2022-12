Correa no descarta regreso a política como candidato de Constituyente en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Correa expresó en diálogo con El Radar de Blu Radio su opinión sobre el actual gobierno de su país y la posibilidad de volver a la política debido a sus discrepancias con el gobierno de Lenín Moreno.



Contó que desde su salida de la Presidencia se ha dedicado a su familia, aunque no puede “cortar de tajo la vida” que ha llevado los últimos años. “No he querido involucrarme, pero con la situación que estamos viviendo he tenido que estar muy activo”.



Asimismo, expresó que el distanciamiento que se ha dado con el actual presidente Lenin Moreno se ha dado porque el mandatario, en su opinión, quiere “volver al pasado” a Ecuador.



Le puede interesar: Rafael Correa se declara dispuesto a regresar a Ecuador para lanzar Constituyente.



Comparó la actual situación política del país con lo que sucedió en 1997 durante la presidencia de Abdalá Bucaram, quien fue destituido por el Congreso debido a “incapacidad mental para gobernar”, en un hecho que muchos calificaron de golpe de estado.



“Quieren volvernos ese país del pasado. Por ejemplo, han convocado una consulta popular para tomarse el Consejo de Participación (…) quieren reemplazarlo por un consejo nombrado directamente por representantes del ejecutivo”, en lo que Correa calificó como “un verdadero golpe de estado”.



“Los medios de comunicación, analistas y opositores ven para otro lado. En Ecuador no hay una pelea de compadres como hacen creer muchas veces; nos están volviendo el país del pasado y en tres meses han hecho más daño que en 10 años”, agregó.



Señaló también que la consulta popular que impulsa el presidente Moreno, que tiene como objetivo cerrar la puerta a una reelección indefinida, busca evitar que él regrese a la política ecuatoriana, pues “solo le falta la foto y número de cédula”.



En ese sentido, reveló que la situación actual del vecino país lo llevaría a volver a la vida política, aunque no le gusta “el poder por el poder”.



“Lastimosamente en este contexto sabemos asumir responsabilidades, obligación y compromisos ante la historia. No podemos permitir que los de siempre nos vuelvan al pasado”.



Explicó que si la Corte Constitucional permite preguntas en la consulta que sean inconstitucionales “nuestra alternativa como movimiento político convocar una asamblea constituyente a la que yo me presentaría como candidato, pero no dejaríamos pasar esta monstruosidad, este golpe blando que se le quiere hacer a la democracia, al pueblo ecuatoriano”.



