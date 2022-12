Cristiano Ronaldo envía mensaje a familia de niño fallecido por terremoto en México

La viral carta que ha circulado en redes sociales de la madre que perdió a su hijo por el devastador terremoto en México llegó a su destino.

Cristiano Ronaldo respondió este domingo a la petición de la mujer para obtener el uniforme del crack.



“En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo”, escribió el futbolista en la publicación.

En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo. pic.twitter.com/odD28aFPfv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 24, 2017

Esta semana el mundo entero se conmovió con los centenares de vidas que se perdieron luego del devastador terremoto en México, en particular, el episodio ocurrido en el Colegio Enrique Rébsamen obtuvo una mayor atención a nivel mundial.



Una de las víctimas mortales fue Santiago Flores, un pequeño de seis años, quien fue rescatado sin vida bajo los escombros del Rébsamen. Esta semana, su mamá lo recordó y lo dio a conocer al mundo con una emotiva y conmovedora carta que le envió al astro del fútbol Cristiano Ronaldo, en donde le agradece por haber sido el ídolo de su pequeño.



La carta que se ha vuelto viral en las redes sociales cuenta que el niño “veía al goleador como una figura a seguir, un modelo de motivación día a día y un ejemplo de superación”, se lee.



La conmovedora carta dirigida a Cristiano Ronaldo por la madre de uno de los niños fallecido en el terremoto de México... pic.twitter.com/fQXPHKSO8J — Sito Fernández (@luisfernandeza9) September 23, 2017

El pequeño, quien cumplió siete años tres días después de su muerte, quería el uniforme blanco del Real Madrid que luce Cristiano, según dice Patricia en la carta, “Él lamentablemente falleció en el Colegio Rébsamen. Quería de regalo su balón del Real Madrid y su uniforme que dijera CR7”.