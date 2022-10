Cuatro colombianos murieron en Caracas por comer alimento tóxico

Tres hermanos, Alonso Cruz Duran de 65 años, Jesús Cruz Durán de 53 años y Xenia Cruz de 57, junto a un sobrino de los tres de 19 años de edad fallecieron en la última semana al oeste de Caracas, luego de comprar y consumir yuca amarga, una variedad de este tubérculo que no es apto para consumo humano debido a su alto contenido de cianuro.



La familia Cruz Durán llegó a Caracas hace más de 30 años, procedentes de Cúcuta, y vivían en la parroquia Sucre, específicamente en el barrio Isaías Medina de Catia y compraron el alimento en una venta informal cerca de su casa.



Uno de sus familiares, también sobrino, de nombre Yermain Cruz contó que sus tíos y su primo no pudieron ser atendidos en el Hospital ya que en ese centro de salud público, no cuentan con los medicamentos para los intoxicados con cianuro.



“Uno duró dos días en el Hospital Pérez Carreño, mi otra tía duró cuatro días. Se descartó que fuese todo tipo de enfermedad contagiosa, sino una intoxicación por cianuro, mis cuatro familiares y una vecina que falleció con los mismos síntomas”, aseguró.



En Venezuela, debido a la crisis económica, muchos optan por la yuca como un sustituto de la harina y el pan, sin embargo hay dos variedades, la dulce y la amarga, esta última no apta para el consumo humano.



Destacar que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en su apartado de alimentos, la compra de hortalizas y tubérculos, está por encima de las proteínas, es decir carne, pollo y pescado.



Según varios reportes de prensa, estas no serían las únicas muertes por consumo de yuca amarga en Venezuela, aunque si las primeras en Caracas.



A comienzos del mes de febrero habrían fallecido dos niños y otras 30 personas que se intoxicaron por la misma causa en el estado Monagas, y casos similares en Lara, Sucre y Anzoátegui.