Cuatro décadas del vuelo 011 de Avianca: 181 murieron en accidente en España

El 27 de noviembre de 1983 murieron 181 personas al estrellarse en la localidad española de Mejorada del Campo un Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Barajas.

Raquel Melero, de la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Madrid, habló con Mañanas Blu sobre el homenaje a las víctimas: "Hoy se acaba una serie de actividades que nosotros le dimos un nombre de proyecto cultural, Avianca 011 in memoriam. Desde el año pasado venimos recordando el accidente que hoy cumple efectivamente 40 años del fatídico accidente y durante todo este año. Hoy se ha acabado con cinco minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento a cargo de unas palabras a través del Ayuntamiento de Mejorada del Campo y finalizan la serie de actividades del proyecto culturales que ha organizado una colaboración vecinal con la Biblioteca Municipal Almudena Grandes, que se iniciaron justamente hace un año”, dijo Melero.

Melero señaló que no se tiene un censo exacto de las víctimas, pero que entre ellas había colombianos, mexicanos, norteamericanos, españoles, peruanos y uruguayos.

“Entre ellas murieron colombianos, mexicanos, norteamericanos, españoles, peruanos, uruguayo, de todas las nacionalidades del mundo. El número exacto de colombianos no. Lo que sí que tenemos la certeza es que en ese terrible accidente falleció Marta Traba y que es una de las homenajeadas durante las actividades de este año”, agregó.

El homenaje a Marta Traba, una destacada escritora y crítica de arte colombiana, se realizó el pasado 10 de noviembre en la biblioteca.

“El homenaje a Marta Traba ha sido a cargo de Edgar Alonso Barocca, que nos desveló, como lo llamó él, la terrible Marta Traba, la cultura en Colombia a 40 años de su muerte. Porque nos presentó a una mujer adelantada a su tiempo, que hizo un antes y un después en la cultura y en el arte de Colombia y de Iberoamérica entero. Entonces, pudimos conocer toda su vida en un acto que se desarrolló el pasado día 10 de noviembre aquí en la biblioteca”, dijo Melero.

La bibliotecaria indicó que el recuerdo del accidente sigue presente en Mejorada del Campo, una localidad de unos 25.000 habitantes: “Sí, por supuesto, sigue estando presente. Hace 40 años Mejorada del Campo era un pueblo bastante más pequeño y un accidente de avión de esas características fue un impacto, un shock para la población muy grande. Donde muchos vecinos subieron a ayudar y a hacer lo que pudieron en esas primeras horas después del accidente, mientras llegaban las ambulancias y los medios de seguridad. Y es algo que se transmite desde abuelos a hijos y a nietos, pues aquella experiencia tremenda de ir aquí a un cerro que está aquí justo al lado de la población donde estaban los restos de aquel avión. Sigue siendo algo que está y seguirá en la cultura de la ciudadanía”.

Melero señaló que el informe oficial del accidente señala que se debió a un problema mecánico junto con una mala interpretación del piloto.

“Nosotros hicimos una exposición con el informe de la caja negra que realizó AENA, el informe oficial. Hicimos una exposición en el verano donde se desvelaba que debió ser un problema mecánico junto con una mala interpretación del piloto. Eso es lo que nosotras entendemos leyendo el informe oficial. Yo lo que entendí, o lo que hemos entendido es que la caja que avisaba al piloto de que había pocos metros de, que habían bajado mucho el vuelo, que estaban cerca de la tierra, estaba alertando, pero como era un avión de reciente fabricación, la alarma no la escucharon o no la entendieron, no la supieron interpretar el piloto copiloto y de hecho pues el piloto nombra callate gringo a la caja diciendo: ¡Que me estás pitando aquí! Y es lo que nosotros hemos interpretado, que no entendió, no interpretó el mensaje que le estaban dando los, el instrumental de vuelo”, concluyó.