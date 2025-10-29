En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cuatro muertos en nuevo ataque contra narcolancha en Pacífico, según el Pentágono

Cuatro muertos en nuevo ataque contra narcolancha en Pacífico, según el Pentágono

Ocurre un día después de que ataques estadounidenses mataran a más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental.

Ataque a lancha en el Pacífico
Foto: Departamento de Guerra de Estados Unidos
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El ejército de Estados Unidos atacó otra embarcación en el Pacífico que, según afirma, estaba traficando drogas, con saldo de cuatro personas muertas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El anuncio de Hegseth en X llega un día después de que ataques estadounidenses mataran a más de una docena de personas en cuatro barcos en el Pacífico oriental, y eleva el total de muertes de la controvertida campaña militar antidrogas del presidente Donald Trump a al menos 62 personas fallecidas.

