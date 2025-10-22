En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos bombardea octava lancha; esta vez en el Pacífico frente a Colombia: hay dos muertos

Estados Unidos bombardea octava lancha; esta vez en el Pacífico frente a Colombia: hay dos muertos

El Departamento de Guerra detalló que la nave estaba transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes hacia distintas zonas del Pacífico.

Estados Unidos bombardea octavo barco en el Pacífico frente a Colombia
Foto: X @SecWar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Estados Unidos llevó a cabo este martes por la noche su octavo ataque contra un barco dedicado al narcotráfico, esta vez en el Pacífico oriental, según confirmó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, a través de su cuenta oficial de X.

El funcionario indicó que el ataque se realizó “a la dirección del Presidente Trump” y que la embarcación estaba operada por una Organización Terrorista Designada involucrada en el narcotráfico.

La acción se ejecutó en aguas internacionales, con el resultado de dos narcoterroristas muertos y sin bajas estadounidenses.

El Departamento de Guerra detalló que la nave estaba transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes hacia distintas zonas del Pacífico.

Los narco-terroristas que intenten traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio seguro en nuestro hemisferio”, aseguró Hegseth, comparando la ofensiva de los cárteles con la guerra que Al Qaeda desató en territorio estadounidense.

Esta operación se suma a una serie de ocho ataques en menos de dos meses, inicialmente concentrados en el Caribe, que según fuentes oficiales buscan frenar el ingreso de narcóticos que provocan miles de muertes cada año en EE. UU.

La administración Trump considera que estos cárteles están en un conflicto armado no internacional con Estados Unidos, justificando la acción militar directa.

En semanas recientes, dos hombres sobrevivieron a un ataque a un sumergible en el Caribe y fueron repatriados: uno desde Ecuador, liberado tras no encontrarse pruebas de delito, y otro desde Colombia, hospitalizado con traumatismo craneoencefálico y en estado crítico. Otros dos hombres murieron en ese mismo operativo.

