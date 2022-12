”Decir que hay una persecución a Pedro Castillo es exagerado”: excongresista peruano

La situación política de Perú no es la mejor después que Congreso tomó la decisión de destituir este miércoles, 7 de diciembre, al presidente Pedro Castillo por "incapacidad moral" y juramentó en su lugar a la vicepresidenta Dina Boluarte , en una serie de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política grave.

María Teresa Aya, reconocida internacionalista, habló en Mañanas Blu de la crisis en la que está sumida Perú y sus implicaciones en la región.

“La crisis de Perú lleva por lo menos cinco años y ha afectado a los países vecinos. Le ha dado primero poca estabilidad al país y a siempre uno le gusta que los vecinos tengan estabilidad, para que no se tengan problemas como la inmigración desbordada, para que haya una economía que funcione. Por ejemplo, la próxima semana precisamente Perú recibía la presidencia de la Alianza del Pacífico de manos de México, eso ya no se va a pasar. Es decir, hay una tormenta política, social cultural y migratorio; la situación en Perú no es clara todavía”, señaló.

Aya habló de las decisiones de Pedro Castillo que nunca fueron consultadas con los integrantes de su propio gabinete y que generaron una situación apurada en el país vecino.

“Perú ha tenido en los últimos años cinco años seis presidentes incluyendo a Dina Boluarte, es decir ha tenido una crisis institucional fuerte y no es la primera vez… Castillo estaba acusado de problemas de corrupción y de no tener ética en su Gobierno y era la tercera vez, en año y medio, que enfrentaba una moción. No pasaba porque su partido lo apoyaba, entonces e adelantó a la moción de la tarde y decidió disolver el Congreso y mandar a lecciones el año entrante y ese Congreso además venía con la misión de cambiar y reformar la Constitución y resulta que eso pues no es válido, se llama autogolpe de Estado, me perpetuó en el poder y le quito al Congreso la manera de sacarme. Es probable el Congreso no lo hubiera sacado ayer, pero después dijeron esto es ilegal y adelantaron la vacancia y lo sacaron”, señaló la internacionalista.

Finalmente, Aya habló de la historia de corrupción de en Perú y de la polarización entre izquierda y derecha y se refirió a la poca solidaridad de los mandatarios del país vecino. Además menciono la mala relación del Ejecutivo y el Congreso y del por qué la mayoría de expresidentes han terminado o en la cárcel o destituidos.

Por otro lado, el excongresista peruano Mauricio Mulder, también habló en Mañanas Blu sobre la situación de su país y el panorama que dejó la salida de Castillo del poder.

“Hay tranquilidad en el país, la decisión final que optó la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, de detener al señor Castillo ha tranquilizado a todos los sectores del país. Lo que se espera que ocurra hoy es simplemente que se le modifique la situación jurídica y probablemente sea llevado a prisión cómo desde anoche se encuentra. Lo que ha ocurrido es el desencadenamiento de muchos colaboradores hablaron de enormes cantidades de dinero que recibía Castillo y además todos sus familiares y eso fue una bomba atómica para el presidente”, contó.

El excongresista se refirió a las acusaciones de Castillo que hablaban de una presunta persecución por parte de la derecha peruana y de varios empresarios que, supuestamente, no lo dejaron gobernar.

“Decir qué hay una persecución parecer ser francamente exagerado. Hay una gran pugna sin duda alguna desde las elecciones por la diferencia de votos en la segunda vuelta entre los dos principales candidatos fue tan pequeña y por eso altísimos sectores del país exigieron contabilidad de votos para evitar dudas y esto atizó los ánimos políticos del país. Por esto, desde el mismo juramento de Castillo hubo polarización política y esto llevó a una enorme crisis política, permanente constante y cotidiana”, enfatizó.

El también abogado y periodista señaló que lo que sucedió este miércoles con la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú fue la única solución para que políticamente pueda llevar nuevamente al país a una normalización.