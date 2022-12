Declaratoria de ilegitimidad de Maduro es más importante que suspensión de OEA: EE.UU.

En entrevista exclusiva con BLU Radio, el embajador, Carlos Trujillo, representante de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo que la resolución que declara ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela es el logro más importante que se ha obtenido con relación a la situación que se vive en Venezuela.



“Tenemos 19 países que no están reconociendo los resultados de la elección en Venezuela, eso es un logro mucho más grande que inclusive la suspensión” explicó Trujillo.



La resolución de la OEA confirma que todos los requisitos legales se reunieron para proceder a la suspensión del gobierno de Maduro de la OEA, el problema es que no están los votos necesarios, solo hay 19 de los 24 que se requieren.



Para el diplomático estadounidense, con los 19 votos a favor de la resolución, se da un primer paso para suspender a Venezuela de la OEA: " Muchos países en el hemisferio están apoyando al pueblo venezolano, sabemos que lo que está pasando es inhumano y no estamos reconociendo el gobierno como legítimo”.



La resolución tuvo 4 votos en contra y 11 abstenciones de los tradicionales aliados de Venezuela, como Bolivia, Nicaragua, Ecuador y varias de las islas del caribe que reciben petróleo subsidiado de Venezuela.



Al ser consultado por la estrategia para convencer al resto de los países para que apoyen la postura de Estados Unidos contra Venezuela, el embajador Trujillo dice que cada vez son menos los que respaldan a Maduro y agrega que: "algunos de los países que insisten en apoyar a Venezuela, Estados Unidos no tiene intenciones en tener relaciones con ellos”.



El embajador Trujillo dice que el presidente Trump está comprometido con seguir promoviendo el restablecimiento de la democracia en Venezuela utilizando todos los mecanismos disponibles.



