En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez dice que va a encarar las diferencias con EE.UU. "sin temor alguno"

Delcy Rodríguez dice que va a encarar las diferencias con EE.UU. "sin temor alguno"

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Trump.

Publicidad

Publicidad

Publicidad