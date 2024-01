"Delincuentes contratados por Iván Duque intentaron matar a Alex Saab en su casa": Nicolás Maduro

Así lo manifestó el mandatario del vecino país en una entrevista para Ignacio Ramonet, periodista español de Le Monde Diplomatique, este lunes. En sus declaraciones, Maduro manifestó que el expresidente colombiano Iván Duque habría ordenado matar al diplomático.

El presidente venezolano afirmó que días antes de que Saab fuera extraditado, un grupo de delincuentes ingresaron a su residencia en Caracas para ultimar su vida, pero se salvó de forma milagrosa. "Dos días antes habían tratado de matarlo. Eso nunca se ha dicho. Dos días antes un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alex Saab en su casa, en Caracas. Salvó su vida milagrosamente", manifestó.

Nicolás Maduro, además, reiteró el trabajo realizado por el diplomático: "Tenía pasaporte diplomático venezolano cuando fue detenido para los diferentes proyectos sociales del Gobierno venezolano". Los hechos se habrían dado antes de que Saab fuera arrestado y extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde.

"Además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados, y particularmente las medicinas claves para el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí es cuando lo secuestran", resaltó en sus declaraciones.

Así, se refirió a la visita a Irán y afirmó que el fin de Saab con el viaje era asegurar la gasolina que requería Venezuela durante un año: "Iba para Irán ¿A qué iba a Irán? A garantizar la gasolina por un año para Venezuela, 2020, 2021, mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba a Irán? A conseguir medicinas trianguladas desde Irán. Y en el trayecto lo capturan, lo secuestran sin ningún tipo de elemento", agregó a la declaración.

Por otra parte, el mandatario denunció lo que habrían sido ciertas inconsistencias en el proceso de captura de Saab, afirmando que éste fue detenido en 2021 sin "ninguna orden de captura internacional":

"Él tenía la protección de un pasaporte diplomático, funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. Y luego, bueno todo lo que ya se conoce: las torturas..." relató Maduro, agregando que el canje de Alex Saab que se dio el pasado 20 de diciembre, fue trabajado de manera "prudente y diplomática con la Casa Blanca".

Además, aseveró que su Gobierno ha hecho su mejor esfuerzo por establecer una nueva época en las relaciones con Estados Unidos.

También negó que Saab, quien es su aliado, fuera su testaferro, y agregó que nunca ha tenido uno, "jamás he tenido un testaferro. Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás".