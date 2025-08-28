Denuncian atropellos a colombianos detenidos por parte del régimen de Maduro

Ha pasado un año y, según familiares, varios colombianos aún no encuentran justicia tras ser detenido por el régimen de Nicolás Maduro por supuestamente pertenecer a colectivos paramilitares cuando ingresaban a dicho país y han pedido ayuda al Gobierno nacional, en especial con el presidente Petro, pues, de acuerdo con la denuncia, estarían sufriendo atropellos en medio de esta reclusión.

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto, el Gobierno de Venezuela liberó a varios colombianos que fueron retenidos, entre ellos cuatro firmantes de Paz y un contratista en el puente internacional José Antonio Páez, que conecta a Arauca con este país. Ante esto, familiares de otros colombianos han denunciado y han pedido ayuda por los suyos, que, hasta ahora, “no han recibido justicia y viven maltratos”.

“Presentando su pasaporte para ingreso migratorio legal, fue detenido. Mi hijo es inocente, ¿sí? Solicito que, a propósito, de ese fortalecimiento y esa unión para el desarrollo de la paz, que le da la libertad a los colombianos que tienen retenidos ilegalmente, que se hablan más de 30”, narró Víctor Manuel Tique, padre de colombiano detenido en Venezuela desde hace 11 meses y que, hasta ahora, no ha recibido ayuda del Gobierno nacional, en diálogo con Noticias Caracol.

Colombianos detenidos por parte del régimen de Maduro en Venezuela // Foto: Noticias Caracol

Pero el caso de Víctor Manuel no ha sido el único, pues Yeraldy Encizo, esposa de un colombiano detenido en Venezuela, aseguró que capturaron a su esposo cuando viajaba a territorio venezolano a visitar a su madre y no estaba haciendo nada ilegal, como han asegurado.

“Un llamado al presidente Petro, que por favor se ponga la mano en el corazón. Que nos ayude con la situación de nuestros familiares, que ya va para un año y aún así el presidente no se ha reportado con nosotros, no nos ha atendido”, dijo.



¿Qué dice el Gobierno nacional?

Ante estas denuncias, la actual canciller se pronunció y aseguró que hay un constante diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro para conocer a profundidad de estas detenciones y las razones por las cuales se produjeron.

“Venimos insistiendo la necesidad de conocer a detalle y de garantizar el debido proceso, de la garantía de los derechos de las personas que han sido detenidas”, dijo la canciller Rosa Villavicencio.