Ola de críticas al presidente Petro por su apoyo público a Nicolás Maduro

Ya son varias personalidades del ámbito nacional que se han pronunciado en contra del mensaje que el presidente Petro publicó esta mañana, anunciando públicamente su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

“Mi orden dada, como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, indicó el mandatario a través de X.

Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia.



Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2025

El expresidente Andrés Pastrana, a través de su cuenta de X, le recordó a Petro que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio del país, según él, para defender la democracia y la soberanía nacional. El exmandatario recalcó que el Gobierno de Nicolás Maduro es una narcodictadura.

“¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados? Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir. Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su Gobierno al restablecimiento de la seguridad interna”, aseguró Pastrana a través de X.

.@petrogustavo ¡Le recuerdo que las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, para la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de @NicolasMaduro!



¿No era usted el que hablaba hace poco de… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 10, 2025

En este sentido, el Centro Democrático también le mandó un fuerte mensaje al presidente Petro en el que lo invitan a no confundir a la opinión pública. De acuerdo con el partido liderado por el expresidente Uribe, Nicolás Maduro no representa a los venezolanos y ha originado una grave crisis humanitaria, generando un desplazamiento masivo.

“No sea irresponsable al pretender instrumentalizar a las Fuerzas Armadas de Colombia, comprometidas con la defensa de la Constitución y el Estado de derecho, para defender a un tirano acusado de narcotráfico y líder del Cártel de los Soles, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de US $50 millones”, se lee en el trino del partido Centro Democrático.

Señor Gustavo Petro (@petrogustavo),



No pretenda confundir a la opinión pública y al pueblo colombiano: Nicolás Maduro es un dictador que no representa al bravo pueblo hermano de Venezuela, sino que es su tirano y usurpador. Él ha originado una grave crisis humanitaria y ha… pic.twitter.com/4nb8jrFop0 — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 10, 2025

La colectividad también señaló que el mandatario colombiano no está por encima de la Constitución y que su orden a las Fuerzas Militares es traición a la patria.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró que no hay razón por la que Colombia deba apoyar a Nicolás Maduro porque este régimen, según Mac Master, ha demostrado complicidad con el narcotráfico y la corrupción.

“No hay lugar, amiguismos o identificaciones ideológicas cuando se trata de líderes antidemocráticos y profundamente cercanos a actividades criminales que incluyen la protección de grupos terroristas que han afectado a la población colombiana por años”, escribió el líder gremial en su cuenta de X.

No existe ningún escenario en el cual Colombia y su Estado puedan y deban apoyar a Nicolás Maduro. No sólo se trata de una larga dictadura, la que se ha vivido en Venezuela, sino se trata de un régimen que ha demostrado especial, complacencia y complicidad con el narcotráfico y… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) August 10, 2025

Este anuncio del presidente Petro se da en medio del aumento de la recompensa que está dando Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, que pasó de 25 a 50 millones de dólares hace dos días.