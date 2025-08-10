"¿Hermandan o complicidad con una dictadura?”: Amcham tras postura de Petro sobre EEUU y Venezuela

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) reaccionaron a la reciente publicación del presidente Gustavo Petro, en donde respalda a Venezuela y asegura que cualquier operación militar sin permiso de los países latinoamericanos es una agresión.

“¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores”, dijo la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture.

La respuesta de la ejecutiva se da tras el pronunciamiento del presidente Petro sobre la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Gobierno de Donald Trump ante cualquier información que permita la captura de Nicolás Maduro y de la orden impuesta por Estados Unidos para enviar tropas militares a combatir carteles del narcotráfico latinoamericanos.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”, dijo Petro minutos antes.

Cabe recordar que el presidente ya había expresado su apoyo a la política antidrogas anunciada por Estados Unidos, siempre que se respete la soberanía nacional, destacando la necesidad de “duplicar o triplicar la lucha” contra las organizaciones criminales, atacando a sus líderes, sus finanzas y realizando incautaciones masivas de droga.

En la mañana de este domingo 10 de agosto, el mandatario también publicó un video en el que se ve a comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazando las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela y Nicolás Maduro.

Las imágenes que publicó Petro las acompañó con el siguiente mensaje: “El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.