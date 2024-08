Descubren infidelidad por video sexual grabado en iglesia: lo compartieron en WhatsApp

Un escándalo ha sacudido a El Centenillo, un pequeño pueblo con apenas 100 habitantes en Sierra Morena, en España, tras descubrirse un vídeo sexual grabado en la iglesia local. Los protagonistas de este polémico vídeo son José y Vanessa, ambos casados pero involucrados en una aventura extramatrimonial.

El escándalo estalló cuando José, por error, envió uno de los vídeos íntimos a un grupo de WhatsApp de padres del colegio público Manuel Andújar de La Carolina, donde estudiaba una de sus hijas. Las imágenes, que mostraban a la pareja en encuentros sexuales sobre el altar de la iglesia, se difundieron rápidamente, generando una ola de indignación en la comunidad.

Vanessa, quien era la sacristana de la iglesia, y José, ahora enfrentan la pérdida de reputación y el despido de la mujer de su puesto en la diócesis. La noticia ha impactado profundamente al pequeño municipio, donde todos se conocen, y ha generado un gran debate entre los vecinos.

Paco, el camarero del bar local, no vio el video, pero aseguró que el tema es de conversación en todas partes.

Publicidad

¿Qué pasó con los implicados?

La mujer afectada ha presentado una denuncia ante el juzgado de La Carolina, no solo contra su amante por grabar y compartir el vídeo, sino también contra todos los miembros del grupo de WhatsApp que lo reenviaron. La Diócesis de Jaén ha tomado medidas, despidiendo a Vanessa y expresando su tristeza por el daño causado a la comunidad cristiana.

La alcaldesa de la ELA no ha respondido a las solicitudes de comentarios, mientras que el Obispado ha pedido respeto en medio de la conmoción que ha causado este incidente. Según fuentes de IDEAL, uno de los implicados ya ha abandonado el pueblo, y la otra persona no reside en El Centenillo.

Publicidad

En el municipio, donde todos se conocen, el escándalo sigue siendo el tema principal de conversación, marcando un escandalo en el pueblo.