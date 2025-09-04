Descubrió a su esposa con su amante y lo asesinó; la obligó a limpiar la escena del crimen

En redes sociales suelen viralizarse historias que generan gran impacto. En muchos casos están relacionadas con infidelidades que, aunque algunas se quedan en simples anécdotas, otras terminan en tragedia.

En esta ocasión, se conoció un caso ocurrido en Foz do Iguaçu, Brasil, donde un hombre descubrió a su esposa con su amante y tomó una drástica decisión: lo apuñaló. Según medios brasileños, la pareja mantenía una relación extramatrimonial desde hacía dos años.

El hecho ocurrió el miércoles 3 de septiembre. La víctima, identificada como Clayton Moisés Lopes, de 31 años, fue hallada sin vida con más de diez puñaladas y además presentaba heridas ocasionadas con piedras.

De acuerdo con las autoridades, todo comenzó con un reporte de violencia doméstica, luego de que el hombre, identificado como Evandro Martins, sorprendiera a su esposa con la otra persona y se desatara una pelea. Sin embargo, mientras los agentes se dirigían al lugar, recibieron una segunda alerta sobre un homicidio en la misma dirección.

Descubrió a su esposa con su amante y lo asesinó Foto: redes sociales

Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo de Clayton Moisés desnudo en el patio de la vivienda, mientras la mujer permanecía a su lado. Fue ella misma quien relató que la confrontación se había originado por una infidelidad.

En diálogo con Tribuna Foz, la mujer afirmó que, después de cometer el crimen, su esposo se duchó y la obligó a limpiar la escena. Lo que más llamó la atención es que, antes de huir, el hombre pinchó las llantas del vehículo de la víctima. Fotografías difundidas en redes muestran un automóvil blanco con rastros de sangre en el lugar de los hechos.

El responsable escapó y continúa siendo buscado por las autoridades. El caso ha generado conmoción en la comunidad.