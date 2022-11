Desde Washington no puede decidirse futuro de Venezuela: embajador ante la OEA

Samuel Moncada, el embajador de Venezuela ante la OEA, quien notificó el miércoles en la tarde la intención de su país de retirarse del organismo internacional, estuvo en BLU Radio explicando los detalles de la decisión.



En entrevista con Mañanas BLU, Moncada dijo que el Gobierno venezolano califica la decisión de la ONU de llamar a los cancilleres de los países integrantes a abordar el tema de la crisis como algo que está contra la voluntad de los ciudadanos del vecino país.



“Hemos visto cómo la acción del imperio ha sido enorme, una enorme presión que sí se nota en público. Repartieron cartas amenazando a una serie de países y lo que estamos viendo es que la presión del imperio funcionó”, manifestó el embajador.



Además, hizo un llamado a que desde Washington “no se decida el futuro de Venezuela”.



“No puede ser que desde Washington se decida el futuro de Venezuela. Desde Bolívar hasta acá, el destino de Venezuela debe decidirse es en Venezuela”, agregó.



El embajador Moncada aprovechó para hacer un reconocimiento a los países que votaron en contra del llamado a los cancilleres para abordar el tema de la crisis.



Sin embargo, Moncada enfatizó en que “no hay fuerza en el mundo” que obligue al Gobierno de Nicolás Maduro a llamar a elecciones antes de tiempo.



Finalmente, el embajador de Venezuela ante la OEA opinó que el Gobierno de Juan Manuel Santos debería recordar que es “un Gobierno hermano de toda la vida”.



“Colombianos y venezolanos estamos destinados a querernos, a trabajar juntos, cómo me voy a pelear con Colombia si somos hermanos”, finalizó.