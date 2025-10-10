Detenido a estudiante de universidad en México que asesinó a compañero e hirió a empleado

El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Lex Ashton fue detenido este viernes tras recibir el alta médica, acusado de asesinar a un compañero y de intentar matar a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, durante un ataque ocurrido el pasado 22 de septiembre.

La captura se llevó a cabo justo después de que Ashton, de 19 años, saliera del Hospital General Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanecía internado por las lesiones que sufrió al intentar escapar del lugar del crimen. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Lex Ashton 'N', presunto homicida de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur

Según los primeros reportes, el joven fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde quedará bajo custodia mientras se lleva a cabo la audiencia inicial en su contra.

El ataque ocurrió el 22 de septiembre, cuando Ashton ingresó al plantel del CCH Sur armado con una guadaña —una hoja curva montada en un mango largo— y agredió a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar. Posteriormente, hirió a un trabajador que intentó detenerlo y que aún permanece hospitalizado.



Tras el ataque, el agresor intentó huir, subió a un edificio y se arrojó desde el tercer piso, provocándose un coágulo cerebral y fracturas en ambas piernas, lesiones por las que fue dado de alta este viernes.

Investigaciones preliminares indican que Ashton estaría vinculado con grupos “incel”, comunidades virtuales asociadas con discursos de odio hacia las mujeres, misoginia y masculinidad violenta.

Antes del ataque, el joven publicó mensajes en redes sociales donde expresaba su frustración y resentimiento hacia las mujeres y los hombres exitosos, a quienes se refería con términos propios de la jerga incel, como “chads” y “foids”. En uno de sus últimos mensajes escribió:

“Ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo. Voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”.

El caso ha generado conmoción en la comunidad universitaria y ha reavivado el debate sobre la seguridad en los campus. En las últimas semanas, la UNAM ha enfrentado amenazas en redes sociales que han obligado al desalojo preventivo de varios planteles.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la institución reforzará las medidas de seguridad física y psicológica para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores.