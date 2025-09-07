Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Detienen a hombre señalado de intentar acabar con la vida de su pareja e hijos en su propia casa

Detienen a hombre señalado de intentar acabar con la vida de su pareja e hijos en su propia casa

Los policías lograron sacar con vida del inmueble y poner a salvo a la mujer y a los dos menores.

Detienen a hombre señalado de intentar acabar con la vida de su pareja e hijos en su propia casa
Detienen a hombre señalado de intentar acabar con la vida de su pareja e hijos en su propia casa
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 06:25 p. m.

La Policía de Ecuador detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana que intentó prender fuego a la casa en la que estaban su pareja e hijos, ubicada en el norte de Quito, según informó este sábado la institución.

Los agentes recibieron una alerta del servicio de emergencias ECU-911 por un caso de violencia en entorno familiar y al llegar al sitio vieron que el hombre, identificado como César Medina, había rociado la vivienda con gasolina y aparentemente pretendía incendiarla con su pareja y sus dos hijos en el interior.

El hecho ocurrió después de que Medina y la mujer tuvieron una fuerte pelea, de acuerdo con medios locales.

El mayor Santiago Garzón, jefe policial de la zona, explicó que cuando llegaron al lugar vieron desde el exterior que el hombre buscaba prender unos cilindros de gas y tenía encendedores y velas a su alrededor. Además, el sujeto se negaba a salir pese a la insistencia de los equipos de emergencia.

Detienen a hombre señalado de intentar acabar con la vida de su pareja e hijos en su propia casa
Detienen a hombre señalado de intentar acabar con la vida de su pareja e hijos en su propia casa

Cuando los agentes decidieron ingresar a la casa, el hombre empezó a prender el fuego para provocar un explosión, "pero con la ayuda de los bomberos pudimos neutralizarlo", añadió Garzón.

Los policías lograron sacar con vida del inmueble y poner a salvo a la mujer y a los dos menores.

Publicidad

El hombre fue trasladado a un hospital para una revisión médica y posteriormente detenido por el delito de intento de asesinato, para luego ser conducido a la unidad de flagrancia, para su procesamiento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

violencia