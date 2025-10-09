Dina Boluarte, presidenta de Perú, en la cuerda floja: fuerzas políticas anticipan su destitución

Las fuerzas conservadoras que sostenían en el poder a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciaron este jueves su intención de destituir a la mandataria a falta de seis meses para la celebración de las elecciones generales, donde varios de sus líderes son precandidatos presidenciales.

Hasta tres mociones de vacancia (destitución) presidencial fueron promovidas en el Congreso de Perú en el transcurso de la mañana de este jueves, 9 de octubre, para declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, luego de que una famosa banda de cumbia fuera tiroteada el miércoles durante un concierto en un local militar.

Dina Boluarte, presidenta de Perú Foto: AFP

Entre los impulsores de las mociones para destituir a Boluarte están varios partidos, cuyos líderes aspiran a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026, como el del ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga; y el derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

Las elecciones generales en Perú serán el domingo 12 de abril de 2026 y ya se prevé una fuerte tensión política en el país tras esta intención de destitución por parte de la misma bancada que apoyó a Boluarte durante su gobierno.