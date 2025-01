Diosdado Cabello amenaza con derribar aviones de cara a posesión presidencial en Venezuela

El expresidente Andrés Pastrana afirmó que nueve exmandatarios latinoamericanos pretenden acompañar al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia a su país en su objetivo de asumir el 10 de enero la Presidencia que reclama tras las elecciones del 28 de julio.

"Edmundo le había dicho al mundo que él va a ir a Venezuela y si va a ir a Venezuela , nosotros tenemos la obligación de acompañar a Edmundo a este viaje de regreso para su posesión el próximo 10 de enero", expresó el exmandatario.

Pastrana añadió que los exmandatarios, cuyos nombres no confirmó, se reunirán en Panamá y luego viajarán a República Dominicana, que hasta el momento es la última parada del recorrido de Edmundo González por varios países americanos antes del 10 de enero.

Varios expresidentes del grupo IDEA intentaron viajar a Venezuela en julio pasado, invitados por la oposición, pero no pudieron hacerlo debido a que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro vetó la entrada al país del avión en el que tenían previsto volar.

Complicaciones de entrada

Sobre la posibilidad de que no los dejen ingresar a Venezuela otra vez, Pastrana dijo: "Si no se da esa autorización y si no se permite el ingreso de la nave con expresidentes y posiblemente otros líderes, incluso puede haber colegas periodistas, lo que queda claramente demostrado es que en Venezuela hay una narcodictadura".

Diosdado Cabello , por su parte amenazó a los exmandatarios y dijo que si intentan entrar a su país por la vía aérea y sin autorización, cualquier aeronave va a ser derribada. "van a ser detenidos y puestos a la orden de la justicia", dijo.

“Será neutralizada cualquier aeronave que viole el espacio aéreo”

Cabello aseguró puntualmente, "Ahora ellos deciden violar el espacio aéreo, estarían corriendo un gravísimo riesgo".

"El espacio aéreo de los países está resguardado, asegurado, el espacio aéreo de Venezuela, cuenta con un sistema de radares extraordinario, y nosotros luego de haber sido aprobada una ley, en el 2013, que permite la neutralización de aviones que no se reporten".

Entre tanto, el domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que propondrá hoy ante la Cámara declarar personas no gratas a los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Mireya Moscoso (Panamá) por pretender ingresar a Venezuela.

El Parlamento venezolano declara personas no gratas a nueve expresidentes latinoamericanos

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, declaró personas no gratas a nueve expresidentes latinoamericanos y pidió que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país, en caso de que pretendan acompañar al líder opositor Edmundo González Urrutia en su intención de jurar como presidente el viernes.

En un acuerdo aprobado por unanimidad en esta jornada, el Parlamento vetó a los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica).

Los legisladores repudiaron "las nefastas e injerencistas declaraciones de un grupo de fascistas, de la ultraderecha internacional, que expresaron su voluntad de estar presentes en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 para entorpecer la posesión y debido juramento del presidente constitucional Nicolás Maduro".