Diputado chileno: “José Antonio Kast nunca ha sido de ultraderecha”

Álvaro Carter, diputado del Partido Republicano por el distrito de Santiago de Chile, se pronunció tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales. Carter expresó que se encuentran "muy tranquilos, muy felices por el trabajo que se ha hecho".

Sin embargo, el diputado manifestó su preocupación por la visión entregada por una periodista que le antecedía en el programa, instando a ser más "estudioso" respecto al nuevo presidente de la República.



Defensa de Kast

El diputado Carter fue enfático al refutarla caracterización de José Antonio Kast como un líder de ultraderecha. Carter sostiene que el nuevo mandatario es de derecha, diferenciándolo de la ultraderecha, la cual, según su descripción, no respeta nada y aplaude la violencia.

El representante republicano insistió en que Kast nunca ha aplaudido a nadie que haya cometido violencia o haya levantado barricadas, aseverando que, por el contrario, "La izquierda chilena. Sí lo hizo".

Además, Carter defendió que José Antonio Kast respeta los derechos humanos y lo ha dicho de todas las formas. El diputado señaló que Kast ha logrado la mayor votación de la historia de Chile. Pese a que se le recordó que el voto fue obligatorio por primera vez en el país, Carter sostuvo que la gente se volcó a las urnas para entregarle todo su apoyo al presidente electo, indicando que "aún así se ganó".



Críticas a la izquierda

Carter subrayó el enfoque que tendrá la nueva administración, destacando que no se van a inmiscuir en ningún tema social ni valórico, sino que trabajarán en un "gobierno de emergencia". Según el diputado, el objetivo principal del gobierno de Kast es devolverle la tranquilidad, la dignidad, el trabajo, y volver a hacer de Chile el mejor país de Sudamérica.



El diputado también criticó duramente a los gobiernos de izquierda anteriores, asegurando que "durante años lo hizo muy mal" y no escuchó a la ciudadanía. Afirmó que este sector político "encubrió todo tipo de actos," citando ejemplos desde fundaciones hasta un subsecretario acusado de violación. Para Carter, José Antonio Kast representa una "luz de esperanza de lo que viene en el futuro".

