Diputado de oposición venezolana dirigirá comisión para restablecer relaciones con Colombia

Se trata de Timoteo Zambrano, parlamentario de la minoría opositora que fue electa en el parlamento en el año 2020. Zambrano fue elegido este jueves como presidente de la comisión venezolana que trabajará junto al Senado colombiano en restablecer las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales entre ambos países.

Jorge Rodríguez, el presidente del legislativo, reiteró su beneplácito por la iniciativa y aseguró que buscaran lo antes posible comenzar a trabajar.

“Estamos listos, pongan fecha, pongan lugar, y pongan agenda que Venezuela está lista”, afirmó.

Rodríguez aclaró que ambas comisiones no buscan pasar por encima a las funciones propias de los jefes Estado en cuanto a política exterior, pero que en el caso de Colombia demostraría que Iván Duque estaba equivocado.

“A estas alturas de la vida política colombiana, Iván Duque es más pasado que presente (…) la intención del Senado de Colombia es clara, no es roñarle atribuciones, ni arrogarse atribuciones que no le corresponden, no, es sustituir una política fracasada y reconocer que fracasaron”, agregó Rodríguez.

Timoteo Zambrano, que presidirá la comisión, insistió que su principal labor será apoyar a los venezolanos que viven en Colombia.

En total, del lado venezolano son 18 los diputados que integrarán esta comisión.

