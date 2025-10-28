Diputado Samuel Pérez denuncia intento de Golpe de Estado en Guatemala: "No sé de qué me acusan"

Guatemala enfrenta en este momento una disputa política que pone en riesgo el cargo del presidente Bernardo Arévalo y de 23 diputados pertenecientes al partido político Movimiento Semilla. Esta controversia parte de una decisión del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

Ante esto, el diputado al Congreso de la República Samuel Pérez, explicó lo que está sucediendo con el partido tras el fallo.



¿Hay fundamento para inhabilitar el Movimiento Semilla en Guatemala?

Para Pérez, lo que está sucediendo con el Partido Semilla es una "batalla política entre su partido y la corrupción" encabezada por Fredy Orellana, Consuelo Porras, etcétera.

El diputado precisó que ganaron limpiamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que, en el proceso de la segunda vuelta, fue cuando decidieron que el partido Semilla sería cancelado por anomalías en su constitución; sin embargo, asegura que el proceso legal que el juzgado lleva en su contra no le ha mostrado las acusaciones directas y que, hasta el momento, las desconoce.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala Foto: AFP

"Yo estoy involucrado directamente en ese caso. Llevo 2 años esperando que me den acceso al expediente para saber de qué me están acusando, qué pruebas tienen contra mí, contra el partido político", insistió Pérez.



¿Un Golpe de Estado?

Pérez enfatizó que lo que está en juego no es solo el futuro del partido Semilla, sino la independencia de las instituciones del Estado, pero cuestionó el papel del juzgado en el fallo que declaró nulidad a su partido: "Sí el tribunal declara nulas las elecciones, pues acatamos la orden, porque es la autoridad a que le compete hablar sobre temas electorales. Pero un juez penal no tiene competencia sobre los procesos electorales. Entonces, eso es completamente ilegal".



Según el diputado, el juez penal que dictó la resolución no tiene competencia para cancelar un partido político ni para afectar los resultados electorales y recordó que el Tribunal Supremo Electoral validó en su momento el proceso electoral y los cargos adjudicados.

Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo Foto: AFP

En su opinión, la orden judicial carece de fundamento legal y busca únicamente desestabilizar al gobierno.

"Un juez penal no puede, no tiene competencia para cancelar un partido político y mucho menos con una solución tumbarse el proceso electoral electoral completo. Eso le compete exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral"

Publicidad

Mientras tanto, el diputado se mantiene expectante y espera quela situación se esclarezca porque, de lo contrario, sería un "golpe a la democracia".

"Eso evidentemente va a generar tensiones políticas, ataques y defensa, pero finalmente se tiene que desencadenar, y yo estoy esperanzado en que esto va a desarrollarse de manera correcta para las fuerzas democráticas de la sociedad guatemalteca", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: