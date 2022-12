Director de LaMia se declara culpable por accidente aéreo de Chapecoense

El director de la aerolínea boliviana LaMia, Gustavo Vargas Gamboa, decidió declararse culpable por uno de los cuatro delitos de los que se le acusa en la investigación por el accidente del avión que se estrelló en noviembre pasado en Colombia causando la muerte de 71 personas, informa hoy la prensa local.



La defensa de Vargas Gamboa presentó en abril pasado una propuesta a los fiscales que investigan el suceso en Bolivia, en la que acepta declararse culpable por el delito de homicidio culposo y pide ser condenado a dos años de prisión, según el diario El Deber, de Santa Cruz (este).



Vargas Gamboa, quien está detenido preventivamente en la cárcel cruceña de Palmasola desde diciembre pasado, también pide que los otros tres delitos por los que fue imputado -lesiones gravísimas, lesiones culposas y desastre en medios de transporte- no sean considerados y renuncia a ir a un juicio oral.



El abogado del director de LaMia, Jerjes Justiniano, explicó que la decisión responde a los problemas de salud que aquejan a su defendido, a quien "solo le funciona un riñón, tuvo tres infartos, tiene presión arterial alta y debe colocarse a diario insulina".



"Él (Vargas) prefiere que lo condenen y salir de la cárcel para reponerse", agregó Justiniano, según El Deber.



El Ministerio Público aún no ha respondido a la propuesta de la defensa de Vargas Gamboa.





La compañía Bisa Seguros y Reaseguros informó el jueves que el accidente del avión de LaMia no tiene cobertura de seguro pero los sobrevivientes y los familiares de las víctimas pueden pedir ayuda a un fondo de cooperación que se ha creado para atenderlos.





