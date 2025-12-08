Discutió con su esposa sobre los planes para Navidad y pasó lo peor

Un lamentable caso se registró en la mañana de este lunes, 8 de diciembre, en Argentina. Todo sucedió en el barrio de Las Cañitas, en Palermo, tras una discusión de una pareja sobre qué realizarían para la celebración de Navidad y que terminó en un fatal descenlace.

De acuerdo con el medio Todo Noticias, Pedro Gómez, un hombre de 82 años y retirado de la Prefectura Naval Argentina, se quitó la vida dentro de su vivienda tras mantener una discusión con su esposa por los planes familiares para Navidad. El hecho es investigado por la Justicia, que, por el momento, descarta la participación de terceros en el trágico hecho.

Gómez vivía junto a su pareja, María Venegas, en una casa y, según las primeras reconstrucciones del caso, la pareja mantuvo una discusión doméstica durante la mañana relacionada con la organización de las fiestas de fin de año. De acuerdo con el testimonio brindado por Venegas a las autoridades, la conversación se tornó cada vez más compleja hasta derivar en un desenlace trágico.



Llamada a emergencias

Alrededor de las 09:12 de la mañana, Venegas llamó al 911 para pedir auxilio. En su comunicación con el operador, relató que tras la discusión su esposo se dirigió a su oficina dentro de la vivienda. Segundos después, se escuchó una detonación. Personal policial acudió rápidamente al lugar y solicitó la presencia de una ambulancia ante la gravedad de la situación.

Al arribar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de Gómez producto de un disparo de arma de fuego. Aunque los médicos que llegaron en la ambulancia intentaron prestarle los primeros auxilios, ya era demadiado tarde.



Hasta el momento, los investigadores argentinos mantienen la primera hipótesis: se trató de un suicidio consumado en un contexto de tensión doméstica y descartan cualquier tipo de intervención externa. Además, señalaron que no se encontraron signos de violencia previos ni indicios que sugieran la participación de terceros.

Por su puesto, este caso ha conmocionado a la población e, incluso, a varios ciudadanos del país y más por la época decembrina, que debería ser sinónimo de alegría y no de estas lamentables noticias.