Diseñadora hallada muerta en Nueva York dejó una nota cuyo contenido es un misterio

Nueva York. Tenía 55 años.

Vea también: Hallan muerta a la diseñadora Kate Spade en su apartamento de Nueva York

La diseñadora dejó una carta y se ahorcó con una bufanda en su apartamento de Park Avenue, en Manhattan, indicó a la AFP un portavoz de la policía.

Por su parte, el diario The New York Times indicó que la diseñadora dejó una nota, pero las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido, dejándolo en un completo misterio.

Kate Spade trabajó inicialmente como editora de accesorios en la revista Mademoiselle, y en 1993 fundó con su pareja, el publicitario Andy Spade, una marca alegre, con dosis de retro y nerd, que alcanzó la fama.

Primero produjo coloridas carteras que se volvieron icónicas y se tornaron un símbolo de estatus para muchas jóvenes estadounidenses y de todo el mundo. Luego agregó una línea de vestimenta, a la que siguieron joyas, perfumes, zapatos, ropa de cama, de mesa y de bebé, y hasta una línea de papelería y regalos.

"Para muchas mujeres, comprar esa primera cartera Kate Spade fue su primera compra como adultas, la primera cartera de un diseñador", reflexionó en Twitter la periodista de AdWeek Diana Pearl. "Rompe el corazón enterarse de que alguien que trajo alegría a tantos sufriese tanto dolor".

Chelsea Clinton, hija del expresidente Bill Clinton y la expresidenciable Hillary Clinton, contó que su abuela le regaló su primera cartera Kate Spade cuando estaba en la universidad.

"Aún la tengo", tuiteó. "Guardo a la familia de Kate, a sus amigos y seres queridos en mi corazón".

La actriz Lena Dunham, la creadora de la serie "Girls", también expresó su fuerte pesar en Twitter. "Kate Spade era más que una diseñadora. Tenía un lenguaje visual extravagante que cautivó a chicas de Bat Mitzvah y artistas por igual", tuiteó. "También era una parte esencial de NYC que repartía bondad (...) Gracias, Kate, de parte de una de las millones a quienes hiciste sentir hermosas".

La diseñadora y su marido vendieron en 1999 un 56% de su marca a Neiman Marcus por 34 millones de dólares, según Forbes.

Y en 2006 le vendieron el resto, por otros 59 millones, con lo cual la diseñadora quedó para siempre desvinculada de la casa que llevaba su nombre.

Kate Spade se dedicó entonces a criar a su hija y a obras de beneficencia.

Una semana después de hacerse con la totalidad de la empresa, Neiman Marcus vendió la marca a Liz Claiborne por 124 millones de dólares, incluido deudas.

En 2017 Kate Spade fue comprada por Coach por 2.400 millones de dólares, pero la diseñadora no recibió un centavo de esa transacción porque ya se había desprendido de la totalidad de sus acciones.

"Aunque hace más de una década que Kate ya no está afiliada a la marca, ella y su esposo y socio creativo, Andy, fueron los fundadores de nuestra amada casa. Extrañaremos mucho a Kate. Nuestros pensamientos están con Andy y toda la familia Spade", dijo la marca Kate Spade en un comunicado.

La diseñadora intentó regresar a la moda en 2016 con una nueva marca de carteras y zapatos, Frances Valentine. Según el New York Times, estaba tan comprometida con su nueva marca que había cambiado su apellido de Spade a Valentine.

Frances es el nombre de su hija, de 13 años, y también el de su hermano, padre y abuelo.