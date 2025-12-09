Doctores grabaron extraño suceso en un carro afuera de hospital, ¿un fantasma?

Un video grabado en el estacionamiento de un hospital de Mendoza, Argentina, se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras mostrar lo que algunos interpretan como un suceso paranormal ocurrido dentro de un carro aparentemente vacío. Las imágenes, registradas por personal médico del centro de salud, generaron asombro, temor y también una ola de teorías sobre lo que realmente ocurrió.

Según se escucha en la grabación, todo comenzó cuando uno de los trabajadores oyó un golpe detrás de él mientras se encontraba junto a otros colegas. Al darse la vuelta, notaron una sombra en el interior de un vehículo blanco estacionado en el parqueadero del hospital. Desde cierta distancia, la silueta parecía ocupar el asiento del copiloto. Intrigados, comenzaron a hacer zoom con la cámara del celular para intentar distinguir qué era exactamente lo que se movía dentro del coche.

“Estamos en el microhospital, escuchamos un golpe, miramos para atrás y no hay nadie. Miramos adentro del auto y algo se mueve, pero no hay nadie”, se escucha decir al hombre que graba, con un evidente tono de nerviosismo.

A pesar del temor inicial, el autor del video decidió acercarse al vehículo para comprobar si había alguien en su interior. Primero abrió la puerta del copiloto, donde supuestamente se encontraba la silueta; luego revisó el asiento trasero y finalmente rodeó el automóvil para demostrar que no había ninguna persona cerca que pudiera estar haciendo una broma. Sin embargo, el momento más inquietante ocurrió cuando, al regresar hacia el hospital y volver a enfocar el coche, la sombra reapareció nuevamente en el asiento, con un leve movimiento.



En el video, la figura recuerda a una silueta oscura similar a la máscara de “Ghostface”, el personaje de la saga cinematográfica Scream. Al principio permanece inmóvil, desaparece cuando el hombre se acerca a revisar el auto y vuelve a manifestarse segundos después.

Tras el episodio, los médicos optaron por tomarse la situación con humor, aunque entre risas admitieron que preferían no volver a subir al vehículo esa noche y regresar caminando a casa. Mientras tanto, en redes sociales surgieron diversas explicaciones: desde reflejos de luces, efectos de sombras y movimientos de la cámara, hasta teorías de carácter paranormal.