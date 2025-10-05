Donald Trump dice que empezará a bombardear a los cárteles en tierra

Durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk, el presidente Donald Trump informó sobre un nuevo ataque llevado a cabo por fuerzas estadounidenses contra una embarcación sospechosa de traficar drogas en aguas cercanas a Venezuela. El anuncio fue hecho el domingo, aunque el ataque ocurrió la noche del sábado.

La operación, según lo dicho por el mandatario, se enmarca dentro de una serie de acciones lideradas por la Marina para combatir lo que denominó “terroristas del cártel”. Trump señaló que los traficantes están cambiando sus rutas para evitar los controles en el mar. “Anoche hicimos otro. Ahora simplemente no encontramos a ninguno”, aseguró.

En su intervención, Trump mencionó que, debido a la disminución del tráfico marítimo, las autoridades estadounidenses cambiarán su enfoque operativo. “Ya no vienen por mar, así que tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo por tierra”, afirmó el presidente durante su discurso.

Donald Trump // Foto: AFP

No se precisaron detalles sobre si esta última acción corresponde a un ataque mencionado previamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien el viernes había informado sobre un operativo en la misma zona.



El discurso del mandatario tuvo lugar junto al portaaviones USS Harry S. Truman, desde donde agradeció a las fuerzas armadas por su labor y reiteró que su gobierno mantendrá la presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

La zona del Caribe y las aguas cercanas a Venezuela han sido señaladas por agencias de inteligencia y organismos internacionales como rutas frecuentes del tráfico de drogas con destino a Estados Unidos. Las acciones militares en la región han sido objeto de seguimiento por parte de autoridades locales y organismos multilaterales.