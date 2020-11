Donald Trump planea indultar a su exasesor Michael Flynn, según revelaron medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , tiene pensado indultar a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus contactos rusos, informaron medios estadounidenses el martes.

Tanto Axios como The New York Times citaron fuentes no identificadas que aseguraron que Trump planea incluir a Flynn en el grupo de indultados que anunciará en los últimos días de su presidencia.

Las conversaciones secretas de Flynn con el embajador ruso en Washington en diciembre de 2016, antes de la toma de posesión de Trump, fueron la piedra angular de la extensa investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses que llevaron al republicano a la Casa Blanca.

Trump despidió a Flynn 22 días después de entrar en su administración.

Pero el presidente siempre ha defendido que esta investigación fue una "caza de brujas" política y que Flynn, un exgeneral del ejército y que estuvo al frente la Agencia de Inteligencia de la Defensa, era un "buen hombre".

En una medida pocas veces vista, el Departamento de Justicia retiró su caso contra Flynn en mayo de este año, alegando que las supuestas mentiras al FBI no eran significativas.

Pero un juez federal ha exigido una nueva revisión del caso.