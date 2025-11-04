DT de reconocido equipo de fútbol murió en pleno partido: así fueron sus últimos minutos

La noche del lunes 3 de noviembre, el fútbol mundial se vistió de luto tras confirmarse la muerte del entrenador bosnio Mladen Zizovic, director técnico del FK Radnicki 1923 de la SuperLiga Serbia, quien se desvaneció en pleno partido y falleció minutos después por un infarto fulminante.

El trágico hecho ocurrió durante el encuentro entre Mladost Lucani y Radnicki 1923, correspondiente a la jornada 14 del campeonato serbio. Corría el minuto 20 cuando el equipo visitante ganaba 0-2 y, de manera repentina, Zizovic se desplomó en la zona técnica. De inmediato fue atendido por el cuerpo médico y trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Aunque el partido se reanudó tras la emergencia, al minuto 40 el árbitro decidió suspenderlo definitivamente luego de confirmarse la muerte del entrenador. Las imágenes del momento, en las que jugadores y asistentes se muestran consternados, ya circulan en redes sociales, generando gran impacto entre aficionados y colegas del deporte.

A través de un comunicado, el FK Radnicki 1923 expresó su profundo dolor por la pérdida del estratega de 43 años.



“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”, escribió la institución en sus redes sociales.

Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost karşılaşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/xWKmpL40cz — Aykırı (@aykiricomtr) November 4, 2025

¿Quién era Mladen Zizovic?

Nacido el 27 de diciembre de 1980 en Rogatica, Bosnia, Zizovic fue futbolista profesional antes de dedicarse a la dirección técnica. Como mediocampista jugó en clubes como Mladost Rogatica, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana y Borac Banja Luka.

Tras su retiro en 2016, inició su carrera como técnico al año siguiente, dirigiendo equipos como Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Al-Kholood (Arabia Saudita), Shkupija (Macedonia del Norte) y Borac Banja Luka. Apenas dos semanas antes de su fallecimiento había asumido el cargo de entrenador del FK Radnicki 1923.