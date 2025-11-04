En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / DT de reconocido equipo de fútbol murió en pleno partido: así fueron sus últimos minutos

DT de reconocido equipo de fútbol murió en pleno partido: así fueron sus últimos minutos

Aunque el partido se reanudó tras la emergencia, al minuto 40 el árbitro decidió suspenderlo definitivamente luego de confirmarse la muerte del entrenador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad