Sale a la luz nuevo video al interior del bar el día en que murió Jaime Esteban Moreno en Bogotá

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, sigue generando conmoción en Bogotá. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 31 de octubre, luego de una brutal agresión registrada en el sector de Barrios Unidos, en Chapinero, tras una celebración de Halloween.

El bar Before Club, donde la víctima estuvo momentos antes del ataque, se pronunció este martes 4 de noviembre mediante un comunicado en el que aclaró que la agresión ocurrió “en un punto completamente ajeno al perímetro de operación” del establecimiento.

Además, el local rechazó de manera categórica los hechos de violencia y aseguró que ha estado “presto al llamado de la Fiscalía General de la Nación”, colaborando con las autoridades y entregando los registros necesarios para identificar a los responsables.

Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween Foto: redes sociales

Mientras tanto, la investigación avanza con Juan Carlos Suárez Ortiz como el principal señalado por el homicidio. Sin embargo, las autoridades buscan a un segundo agresor, quien fue captado en cámaras de seguridad y reconocido por un testigo, amigo de la víctima.



Este hombre, descrito por llevar camisa negra y orejas de conejo, habría participado en la golpiza que causó un trauma craneoencefálico severo a Moreno, lesiones que finalmente le causaron la muerte.

El equipo jurídico del establecimiento Before Club, representado por Castañeda Jurídicos y Asociados, compartió un video en el que se logra identificar al segundo presunto agresor de Jaime. Según el despacho, el material fue compartido con el propósito de agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos ocurridos en calles cercanas al establecimiento.

En las imágenes se observa a dos hombres que serían los principales señalados en la agresión: uno vestido con camisa negra y orejas del mismo color sobre la cabeza, y otro con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón oscuro. En el registro los jóvenes caminan en el recinto junto a las 2 mujeres que fueron identificadas como Bertha Parra y Paola Fernández, quienes el día de los hechos usaban un disfraz azul y negro.

Este es el video

Por su parte, Andrés Solano Bautista, propietario del bar, precisó que Jaime Esteban Moreno salió del establecimiento hacia las 2:40 a. m., y que el ataque ocurrió alrededor de las 3:05 o 3:10 a. m., mientras el joven aparentemente intentaba conseguir transporte en una zona “muy sola y peligrosa”.