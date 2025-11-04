Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween

El caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, que murió tras ser brutalmente agredido durante la madrugada del pasado 31 de octubre en el sector de Barrios Unidos, Chapinero, luego de una celebración de Halloween, sigue avanzando.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 3:05 de la mañana, cuando el joven intentaba retirarse del lugar para evitar una confrontación. Sin embargo, fue interceptado y golpeado en repetidas ocasiones hasta quedar inconsciente. Pese a ser trasladado al Hospital de Chapinero, falleció por un trauma craneoencefálico severo.

El abogado de la familia calificó lo ocurrido como un “homicidio miserable y desproporcionado”, señalando que Jaime Esteban continuó siendo atacado con puños y patadas en el rostro, cráneo y tórax incluso después de caer al suelo.

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación y tiene como principal señalado a Juan Carlos Suárez Ortiz, ya formalmente vinculado al proceso judicial. En las primeras diligencias también fueron capturadas dos mujeres, Caleidem Paola Fernández y Berta Parra, quienes quedaron en libertad tras la audiencia de legalización.



En videos de cámaras de seguridad y según el testimonio del amigo de Jaime, presente al momento del ataque, habría una segunda persona involucrada, quien vestía camisa negra y orejas de conejo. En las imágenes se observa cómo este individuo participa en la golpiza que terminó con la vida del joven estudiante.

Ante la polémica, el bar Before Club, donde el estudiante estuvo antes del ataque, emitió un comunicado el 4 de noviembre para aclarar su posición. El establecimiento aseguró que la agresión ocurrió fuera de sus instalaciones, en un punto ajeno a su perímetro, y precisó que el joven salió del lugar hacia las 2:40 de la mañana, unos 30 minutos antes del ataque.

El establecimiento manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y aportar el material audiovisual de esa noche, aunque aclaró que dicho contenido aún no ha sido solicitado oficialmente por los investigadores.

Hace unos minutos, el bar donde estuvo Jaime Esteban publicó una fotografía en la que se observa el rostro del presunto segundo agresor, lo que sería clave para su captura. Se conoció que el sospechoso tendría entre 20 y 27 años.

Desde la cuenta oficial de los abogados de Before Club, se explicó que esta imagen corresponde al registro de las cámaras de seguridad del establecimiento durante esa noche.