En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ecuador advierte a migrantes venezolanos: habrá "medidas de restricción para ingreso al territorio"

Ecuador advierte a migrantes venezolanos: habrá "medidas de restricción para ingreso al territorio"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió un comunicado en el que anunció medidas para restringir la movilidad de ciudadanos venezolanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad